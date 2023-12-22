В Петербурге откроется выставка "Блокада глазами управдома"

Посетителям покажут фотографии и копии документов, рассказывающие о работе жилищно-коммунальной службы Ленинграда во время войны.

В музейно-выставочном центре "Россия — моя история" 27 января открывается выставка "Блокада глазами управдома". Мультимедийный проект подготовил Жилищный комитет Санкт-Петербурга при содействии Архивного комитета города. Об этом сообщили в tg-канале Исторического парка.

Проект приурочен к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Посетителям покажут фотографии и копии документов, рассказывающие о работе жилищно-коммунальной службы Ленинграда во время войны. Выставка работает до 29 февраля.

Посмотреть документы и фотографии можно в атриуме. Вход свободный.

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Фото: Telegram / Россия – Моя история Санкт-Петербург