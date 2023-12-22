Факелы Ростральных колонн зажгут 18 января

В Петербурге отмечают 81-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда.

Сегодня, 18 января, в Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн. В городе отмечают 81-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Ростральные колонны являются символом храбрости, силы и побед нашей страны и нашего города. Факелы на колоннах зажигают только по самым торжественным случаям. Беглов подчеркнул, что это огни нашей памяти о подвиге предков.

День прорыва блокады Ленинграда отмечается 18 января. А День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января. В этот день в 1944 году в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции фашистские войска были окончательно разгромлены, а блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня, была снята.

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Фото: Telegram / Комитет по энергетике