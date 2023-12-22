В небе над Петербургом зажглись "Лучи Победы"

Акция продлится до 28 января.

В преддверии Дня прорыва блокады Ленинграда петербургское небо озарили "Лучи Победы". Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Дрегваль в своем tg-канале.

Уже традиционную акцию запустил "Ленсвет". Прожекторы расположены на крышах двух зданий при въезде на Московский проспект, лучи образуют над Монументом героическим защитникам Ленинграда перекрестие. В годы ВОВ они оповещали горожан об опасности вражеского налета по ночам, а сегодня "Лучи Победы" являются символом продолжающейся жизни.

Акция продлится до 28 января.

Ранее мы рассказывали о том, что выплаты к 80-летию снятия блокады Ленинграда получат более 230 тыс. человек.

Фото: Telegram / Сергей Дрегваль