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Сегодня в музее "Живые улицы" пройдет концерт "Музы не молчали"
Сегодня, 15:37
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Сегодня в музее "Живые улицы" пройдет концерт "Музы не молчали"

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Выступление начнется в 17:00 на Манежной площади.

Сегодня, 21 января, в музее под открытым небом "Живые улицы" состоится концерт "Музы не молчали".  Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга". 

Выступление начнется в 17:00 на Манежной площади.  Артисты исполнят стихи и песни о героях Ленинграда. Также на концерте выступят детские и юношеские коллективы.

Сама сцена оформлена очень символично: в её основании установлены две грузовые машины, которые в военное время нередко использовались как площадка для выступлений.

Правительство Санкт-Петербурга

Ранее на Piter.tv: в Петербурге проходит патриотическая акция "Невский десант".

Фото: Pxhere

 

Теги: 18 января день прорыва блокады ленинграда, великая отечественная война, концерт музы не молчали, музей живые улицы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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