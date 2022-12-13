Сегодня в музее "Живые улицы" пройдет концерт "Музы не молчали"

Выступление начнется в 17:00 на Манежной площади.

Сегодня, 21 января, в музее под открытым небом "Живые улицы" состоится концерт "Музы не молчали". Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

Выступление начнется в 17:00 на Манежной площади. Артисты исполнят стихи и песни о героях Ленинграда. Также на концерте выступят детские и юношеские коллективы.

Сама сцена оформлена очень символично: в её основании установлены две грузовые машины, которые в военное время нередко использовались как площадка для выступлений. Правительство Санкт-Петербурга

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Фото: Pxhere