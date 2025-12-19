Петербуржцам рассказали, как восстанавливали города, разрушенные во времена ВОВ

Уже в разгар блокады начали разрабатываться проекты восстановления, а к концу войны в Ленинграде были отремонтированы миллионы квадратных метров жилых помещений.

В январе Петербург чтит память жертв блокады и освобождение города от фашисткой блокады — события, глубоко повлиявшие на судьбы множества людей и облик северного мегаполиса. В годы войны город понес огромные потери: пострадали жилые районы, промышленные здания, учебные заведения и культурные достопримечательности. Однако уже в разгар блокады начали разрабатываться проекты восстановления, а к концу войны в Ленинграде были отремонтированы миллионы квадратных метров жилых помещений и десятки сотен общественных объектов, сообщает spb.aif.ru.

Этот опыт восстановления переняли и другие города Советского Союза. Сталинград, Минск, Ашхабад, Ташкент, Спитак и другие населенные пункты пережили массовые разрушения, но нашли силы начать новую жизнь. Архитекторы, восстанавливавшие эти города, не просто воспроизводили старые постройки, а старались учесть допущенные ранее ошибки, создавая современные и удобные урбанистические пространства.

Основоположником подобного подхода выступил советский архитектор Владимир Семенов, предложивший концепцию реконструкции, основанную на улучшении существующих недостатков.

Фото: правительство Петербурга