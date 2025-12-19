Мультимедийная выставка "Дневники Победы" открылась в Президентской библиотеке

Экспозиция посвящена героизму защитников и жителей блокадного Ленинграда, а также рассказывает о славных страницах военной истории советского народа.

Президентская библиотека представила мультимедийный проект "Дневники Победы", посвященный 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады фашистских войск. Инициаторами выставки выступили редакция издания "Петербургский дневник", региональные СМИ и Национальный центр исторической памяти при содействии Российского военно-исторического общества и движения "Бессмертный полк России".

Экспозиция посвящена героизму защитников и жителей блокадного Ленинграда, а также рассказывает о славных страницах военной истории советского народа. Открыл мероприятие известный оперный певец, участник движения "Бессмертный полк России" Михаил Гаврилов исполнением песни Якова Дубравина "Медаль "За оборону Ленинграда". Он отметил особую значимость композиции для потомков блокадников и призвал бережно хранить семейные истории о военном времени.

Генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов назвал открытие выставки важной культурной инициативой и подчеркнул необходимость сохранить память о великом подвиге народа для будущих поколений.

Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти, подчеркнула уникальность русского восприятия личной и народной памяти, особо отметив значение сохранения исторической правды в эпоху искажения исторических фактов и попыток оправдания преступлений нацизма.

