Важнейшая традиция: "Бессмертный полк" пройдет на футбольных стадионах страны

Игроки выйдут на поле с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны.

Важнейшая для России традиция – "Бессмертный полк" – вновь пройдет во время спортивных матчей. Всероссийская акция охватит все профессиональные футбольные турниры страны 6-7 и 10-11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на поле с портретами родственников-фронтовиков выйдут судьи, игроки и их наставники. В том числе, участие примут команды из Юношеской футбольной лиги и женской Суперлиги.

Это великий исторический день для нашей страны и каждой российской семьи. И футбольная семья – не исключение. В год 80-летия Великой Победы нам впервые удалось реализовать масштабную мемориальную акцию, объединить футболистов, тренеров, арбитров, которые вышли на поле с портретами родственников-фронтовиков и героев Великой Отечественной войны. Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС

Впервые "Бессмертный полк" прошел в спортивной среде в прошлом году, свидетелями стали 300 тысяч болельщиков. Акция "Одна на всех: команда, Родина, Победа!" состоялась на 70 матчах, в ней приняли участие пяти тысяч игроков и воспитанников академий.

Ранее в Северной столице обсудили инициативу включить в шествие "Бессмертный полк" погибших участников СВО.

Фото: Freepik

Фото: ВКонтакте / Российский футбольный союз