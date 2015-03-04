"Динамо-СПб" сразится с подмосковным "Космосом" на стадионе "Кировец"

В воскресенье, 17 мая, на стадионе "Кировец" состоится матч между петербургским "Динамо-СПб" и подмосковным "Космосом". Начало встречи – в 14:00.

Для "Динамо-СПб" этот сезон – вторая попытка пробиться в "серебряную" группу LEON-Второй лиги А. В прошлом году команде Александра Фомичёва не хватило всего трёх очков для выполнения задачи. В новом сезоне бело-голубые набрали хороший темп, но в последнем туре уступили "Череповцу". Теперь петербуржцы намерены исправить ошибки выездной игры и сделать шаг к заветной цели в домашнем матче.

"Космос" из Долгопрудного стартовал в сезоне менее уверенно: после семи туров команда набрала лишь четыре очка и занимает 14-е место из 15. Победа над таким соперником позволит "Динамо-СПб" укрепить свои позиции в борьбе за выход в "серебряную" группу.

