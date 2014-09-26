Международный турнир по мини-футболу среди детей-сирот проходит в Сестрорецке

Для участников турнира подготовлена не только спортивная, но и культурная программа: экскурсии по Петербургу, посещение Государственного Эрмитажа, Петергофа, выставочного комплекса "Сестрорецкий рубеж" и аквапарка.

В парке "Дубки" проходит 26-й международный турнир по мини-футболу среди воспитанников центров для детей-сирот, детских домов и школ-интернатов. Как сообщила пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга, в этом году в соревнованиях участвуют 12 команд из России, Китая и Белоруссии. Матчи проводятся по регламенту мини-футбола — два тайма по 10 минут. После завершения группового этапа состоятся игры плей-офф и утешительный турнир.

Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский подчеркнул, что турнир давно вышел за рамки обычных соревнований. Он отметил, что четверть века назад это было небольшое соревнование для детей из петербургских детских домов, а сейчас оно стало крупным международным движением. За 25 лет в турнире приняли участие 314 команд и более 3,5 тысячи детей из 60 регионов России, а также из других стран.

Бельский также выразил особую благодарность организаторам — спортивному клубу "Виктория-Питер" — за создание этого праздника для детей и пожелал участникам честной игры и ярких эмоций.

