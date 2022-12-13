В Петербурге проходит патриотическая акция "Невский десант"

В проекте принимают участие 600 студентов.

В Политехническом университете сегодня, 21 января, проходит акция "Невский десант". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Молодые люди и девушки получили путевки в соцучреждения Ленинградской, Псковской, Тверской областей и Карелии. В проекте принимают участие 600 студентов. Они будут помогать пенсионерам и проводить творческие вечера. Также студенты организуют профориентационные занятия со школьниками.

Отметим, что акция "Невский десант" является частью проекта "Снежный десант", в которой наш город принимает участие с 2015 года.

Ранее на Piter.tv: 21 января посетить Строгановский дворец можно будет бесплатно.

Фото: ВКонтакте / Александр Бельский