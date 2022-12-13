21 января посетить Строгановский дворец можно будет бесплатно

Музей работает с 10 утра до 18 часов вечера.

Сегодня, 21 января, жители Петербурга и гости города могут бесплатно посетить Строгановский дворец. Об этом сообщили в комитете по культуре города.

Входной билет выдают в кассе. Музей работает с 10 утра до 18 часов вечера.

Акция проводится в честь 290-летия со дня рождения русского государственного деятеля, коллекционера и благотворителя, одного из владельцев Строгановского дворца графа Александра Строганова. Во дворце находится постоянная выставка "Русский ампир. Декоративно-прикладное искусство времени царствования императора Александра I (1801–1825)".

Как сообщили в "Петербургском Дневнике", к музею выстроилась огромная очередь. Многие хотят посетить учреждение бесплатно.

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Фото: mcheblak