Прощаемся с летом: чем заняться и где погулять в последние дни августа в Петербурге

Петербург в конце теплого сезона — это время, когда город по-прежнему пронизан лёгким летним настроением, но горожане понимают, что осень уже не за горами.

Несмотря на завершение сезона отпусков, жители Северной столицы могут немного продлить себе отдых насыщенной программой. Фестивали, выставки, прогулки и культурные открытия идеально дополнят последние летние деньки. Piter.tv подготовил гид по лучшим событиям и локациям, которые ещё можно успеть посетить до прихода холодов.

Куда сходить с 18 по 31 августа 2025:

Фестиваль "День археолога"

15–16 августа 2025 года в Петропавловской крепости пройдёт семейный фестиваль "День археолога", который проводит Музей археологии Петербурга. В программе — интерактивы для детей и взрослых, "раскоп" под руководством специалистов, тематические занятия. Посетители смогут примерить на себя роль археологов, поучаствовать в тематических активностях и VR-погружении в эпоху XVIII века. Возрастное ограничение — 12+.

Летний ювелирный фестиваль "Сокровища" на Невском

Летний сезон "Сокровищ" идёт всё лето: по информации организаторов, проект запущен в начале июля и завершится 31 августа. Фестиваль собирает современные ювелирные марки и художников, позволяет увидеть и приобрести авторские украшения, драгоценные и декоративные изделия. Площадка — Дом журналиста (Невский пр., 70). Возрастное ограничение — 0+.

Выставка-байопик "Виктор Цой. Легенда"

Крупный выставочный проект проходит в пространстве "Севкабель Порт"; вниманию зрителей представлена уникальная коллекция личных вещей Виктора Цоя, черновики, гитары, костюмы, полароиды и видео из семейного архива (проект создан при участии семьи, креативный продюсер — Александр Цой). Выставка продлена до конца сентября 2025 года; вход по сеансам, последний — в 20:30. Возрастное ограничение — 12+.

Фестиваль "Ленинградские мосты"

Юбилейные, десятые "Ленинградские мосты" пройдут 22–24 августа 2025 года — крупнейший петербургский музыкальный фестиваль, единственный в мире, который проводится на мостах; вход свободный. В программе — концерты, креативные уик-энды, образовательные лекции. Фестиваль традиционно собирает актуальных артистов и локальные инициативы, создавая уличные сцены на городских набережных и мостах. Возрастное ограничение — 0+.

Фестиваль воздухоплавания "Мечтать! Летать!"

Мероприятие пройдет 23–24 августа 2025 года в парке 300-летия Петербурга. Это первый масштабный фестиваль воздухоплавания подобного формата в городе, задуманный как зрелищное шоу на фоне городских достопримечательностей. Организаторы обещают массовый подъём аэростатов и вечернее шоу: десятки тепловых шаров поднимутся над побережьем Финского залива. Следите за временем начала сеансов и погодными условиями — программа на открытом воздухе может корректироваться. Возрастное ограничение — 7+.

ChaosConstructions — крупнейший фестиваль компьютерного искусства

ChaosConstructions"2025 пройдёт 23-24 августа в ДК Кирова (Большой проспект В. О., 83, метро ""Горный институт"). Это продолжение легендарного мероприятия, корни которой уходят в 1995 год (первые годы — под названием ENLIGHT). В программе — традиционные демопати, выставка ретро- и современного "железо", конкурсы, техдоклады и активности для разработчиков и энтузиастов компьютерной культуры. Фестиваль проходит в открытом формате. Возрастное ограничение — 14+.

Выставка "Фотоискусство: от дагеротипа до искусственного интеллекта"

Большой выставочный проект в "Манеже" идёт с 15 июля по 5 октября 2025 года (совместно с Центром визуальной культуры Béton при поддержке Комитета по культуре). Экспозиция охватывает почти два века развития фотографии: 600 произведений 178 авторов, включая Луи Дагера, Каррика, Карла Буллу, Родченко, Лисицкого и др. Возрастное ограничение — 12+.

Аудиоэкскурсия "Блокада на Петроградской стороне с Софьей Лурье"

Проект Дома культуры Льва Лурье доступен бесплатно в формате Telegram-бота: после оформления записи приходит письмо с инструкциями и ссылкой, далее бот ведёт по точкам маршрута, присылая аудио и фото. Экскурсия камерная, рассчитана на самостоятельное прохождение. Маршрут рассчитан примерно на два часа и проходит по Петроградской стороне со стартом у станции метро "Чкаловская" и финиш в Пушкарском саду. Возрастное ограничение — 18+.

Цветочная экскурсия "От Летнего сада до лавки на Чайковского"

Бесплатный маршрут в формате Telegram-бота стартует у входа в Летний сад со стороны Невы и заканчивается в "Лавке Зеленогорск" (ул. Чайковского, 10). Гид — певица и музыкант Саша Алмазова; по пути приходят аудиосообщения и изображения точек маршрута. Экскурсия доступна круглый год и рассчитана примерно на 5-километровую прогулку по центру. Возрастное ограничение — 0+.

Летние "Книжные аллеи"

Одиннадцатый сезон городского книжно-просветительского фестиваля. Книжный городок на Малой Конюшенной улице работает с 7 июня по 8 сентября 2025 года; вход свободный. В программе — ярмарка издательств, встречи с авторами, лекции, спектакли и тематические уик-энды. Возрастное ограничение — 0+.

Лучшие набережные и парки Петербурга для прогулок на свежем воздухе:

Южная дорога (Крестовский остров)

Одна из первых благоустроенных набережных. С нее открывается живописный вид на стадион и кораблики. Здесь — деревянный настил, лежаки и скамейки, позволяющие позагорать, прогуляться и устроить пикник. Рядом — детская площадка, открытый тренажёрный зал, йога, пляжный волейбол; неподалёку — песчаный пляж. Фуд-трак с кофе и снеками работает нестабильно — рекомендуем брать перекус с собой.

Набережная Карповки

Адрес: улица Чапаева, 32. Бывшее место яхт-клуба "Петроградец", теперь — длинная пешеходная зона с велодорожками, детской площадкой и большими качелями. Летом здесь проходят курсы по латиноамериканским танцам.

Набережная у "Лахта-центра"

Адрес: Высотная улица, 1. Новая прогулочная зона с скамейками, велодорожками, двумя частями: "Восточный парк" и "Южный променад". Начинается у памятника Петру I с деревянными настилами. Центральный символ — скульптура-перо с зеркальной стеной, отражающей Лахта-центр. На Южном променада — качели-лодочки и смотровая площадка со стеклянным полом.

Парк 300-летия

Песчаный пляж — отличное место для пикников и солнечных ванн, а велодорожка — для комфортной прогулки. Несмотря на отсутствие лежаков, кабин для переодевания и туалетов, парк остаётся одним из самых популярных летом. Проходят концерты и фестивали, а желающие уединённости могут уйти в тенистую парковую зону.

Набережная в культурном квартале "Брусницын"

Адрес: Кожевенная, улица 30. Продолжение "Севкабеля" с особой атмосферой: Клуб-руфтоп Roof place на крыше с видом на воду, арт-объекты, яркие граффити, лавочки у воды — всё привлекает своей эстетикой.

Новокрестовская набережная

Находится у станции метро "Зенит". Благоустроенная зона начинается от скульптуры мяча и больших качелей. Есть скамейки-кораблики, смотровые бинокли, скандинавская детская площадка. Зимой — здесь самый большой каток города ("Флагшток"), а летом — общественное пространство с открытым бассейном и фуд-кортом.

Набережная и скейт-парк под ЗСД

Под ЗСД напротив Морской набережной, 45 на Васильевском острове. Небольшая, но оригинальная прогулочная зона. Под мостом — скейт-парк с различными зонами для взрослых и подростков. На набережной — скамейки, качели с видом на воду, баскетбольная площадка, зелёные насаждения. Отличное место для активного отдыха.

Кроме того, в Петербурге открыто множество парков, которые идеально подходят для летних прогулок — многие из них предлагают специальные развлечения для семейного отдыха и самых маленьких.

Диво Остров

Парк аттракционов на берегу Финского залива (Кемская улица, 1А), часть Приморского парка Победы. Предлагает около 50 аттракционов для детей и любителей экстрима. На территории также есть кафе. Часы работы: будни 12:00–21:00, выходные 11:00–22:00. Билеты: от 50 рублей, браслеты — 1500 рублей для детей 2400 рублей для взрослых.

Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) на Елагином острове

Адрес: Елагин остров, 4, лит. Б. Парковая зона с мини-зоопарком (северные олени, лисицы, овцы, куры, гуси, вороны), работает 10:00–22:00. Детская площадка для детей 6–12 лет: горки, качели, песочницы. Проводятся мастер-классы, уроки живописи и викторины. В будни вход свободный, по выходным — взрослые 100 рублей, дети и учащиеся - 30 рублей. Работает ежедневно с 06:00 до 23:00.

Александровский парк

Живописный парк у Петропавловской крепости, благоустроен после реставрации к 300-летию города. Прекрасное место для прогулок; для детей предусмотрены развлечения: "Мини-город" с миниатюрами достопримечательностей Петербурга, а также зоопарк и планетарий.

Упсала-Парк

Адрес: Свердловская набережная, 44. Уникален тем, что при отсутствии аттракционов и аниматоров он всё равно идеально подходит для отдыха благодаря арт-объектам и спортивным площадкам. Раз в месяц проводятся представления для малышей.

Новая Голландия

Адрес: Набережная Адмиралтейского канала, 2. Общественное пространство с детской площадкой "Петр и Павел" — макет исторического фрегата почти в натуральную величину. Игровые площадки внутри, дополнительно доступны кинопоказы, концерты и мастер-классы. Часы работы: пн–чт 10:30–22:00, пт–вс 10:30–23:00.

Новоорловский парк

Адрес: Новоорловская улица, 101. Работает только по субботам с 12:00 до 18:00. Здесь расположен игровой комплекс Angry Birds Activity (1500 м²) с веревочным городком, турниками, канатной дорогой и большой рогаткой, позволяющей запускать птицу в "свинью" по мотивам известной игры.

Фото: Piter.tv