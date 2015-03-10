Прощаемся с летом: чем заняться и где погулять в последние дни августа в Петербурге

Несмотря на завершение сезона отпусков, жители Северной столицы могут немного продлить себе отдых насыщенной программой. Фестивали, выставки, прогулки и культурные открытия идеально дополнят последние летние деньки. Piter.tv подготовил гид по лучшим событиям и локациям, которые ещё можно успеть посетить до прихода холодов.
Куда сходить с 18 по 31 августа 2025:
Фестиваль "День археолога"
15–16 августа 2025 года в Петропавловской крепости пройдёт семейный фестиваль "День археолога", который проводит Музей археологии Петербурга. В программе — интерактивы для детей и взрослых, "раскоп" под руководством специалистов, тематические занятия. Посетители смогут примерить на себя роль археологов, поучаствовать в тематических активностях и VR-погружении в эпоху XVIII века. Возрастное ограничение — 12+.
Летний ювелирный фестиваль "Сокровища" на Невском
Летний сезон "Сокровищ" идёт всё лето: по информации организаторов, проект запущен в начале июля и завершится 31 августа. Фестиваль собирает современные ювелирные марки и художников, позволяет увидеть и приобрести авторские украшения, драгоценные и декоративные изделия. Площадка — Дом журналиста (Невский пр., 70). Возрастное ограничение — 0+.
Выставка-байопик "Виктор Цой. Легенда"
Крупный выставочный проект проходит в пространстве "Севкабель Порт"; вниманию зрителей представлена уникальная коллекция личных вещей Виктора Цоя, черновики, гитары, костюмы, полароиды и видео из семейного архива (проект создан при участии семьи, креативный продюсер — Александр Цой). Выставка продлена до конца сентября 2025 года; вход по сеансам, последний — в 20:30. Возрастное ограничение — 12+.
Фестиваль "Ленинградские мосты"
Юбилейные, десятые "Ленинградские мосты" пройдут 22–24 августа 2025 года — крупнейший петербургский музыкальный фестиваль, единственный в мире, который проводится на мостах; вход свободный. В программе — концерты, креативные уик-энды, образовательные лекции. Фестиваль традиционно собирает актуальных артистов и локальные инициативы, создавая уличные сцены на городских набережных и мостах. Возрастное ограничение — 0+.
Фестиваль воздухоплавания "Мечтать! Летать!"
Мероприятие пройдет 23–24 августа 2025 года в парке 300-летия Петербурга. Это первый масштабный фестиваль воздухоплавания подобного формата в городе, задуманный как зрелищное шоу на фоне городских достопримечательностей. Организаторы обещают массовый подъём аэростатов и вечернее шоу: десятки тепловых шаров поднимутся над побережьем Финского залива. Следите за временем начала сеансов и погодными условиями — программа на открытом воздухе может корректироваться. Возрастное ограничение — 7+.
ChaosConstructions — крупнейший фестиваль компьютерного искусства
ChaosConstructions"2025 пройдёт 23-24 августа в ДК Кирова (Большой проспект В. О., 83, метро ""Горный институт"). Это продолжение легендарного мероприятия, корни которой уходят в 1995 год (первые годы — под названием ENLIGHT). В программе — традиционные демопати, выставка ретро- и современного "железо", конкурсы, техдоклады и активности для разработчиков и энтузиастов компьютерной культуры. Фестиваль проходит в открытом формате. Возрастное ограничение — 14+.
Выставка "Фотоискусство: от дагеротипа до искусственного интеллекта"
Большой выставочный проект в "Манеже" идёт с 15 июля по 5 октября 2025 года (совместно с Центром визуальной культуры Béton при поддержке Комитета по культуре). Экспозиция охватывает почти два века развития фотографии: 600 произведений 178 авторов, включая Луи Дагера, Каррика, Карла Буллу, Родченко, Лисицкого и др. Возрастное ограничение — 12+.
Аудиоэкскурсия "Блокада на Петроградской стороне с Софьей Лурье"
Проект Дома культуры Льва Лурье доступен бесплатно в формате Telegram-бота: после оформления записи приходит письмо с инструкциями и ссылкой, далее бот ведёт по точкам маршрута, присылая аудио и фото. Экскурсия камерная, рассчитана на самостоятельное прохождение. Маршрут рассчитан примерно на два часа и проходит по Петроградской стороне со стартом у станции метро "Чкаловская" и финиш в Пушкарском саду. Возрастное ограничение — 18+.
Цветочная экскурсия "От Летнего сада до лавки на Чайковского"
Бесплатный маршрут в формате Telegram-бота стартует у входа в Летний сад со стороны Невы и заканчивается в "Лавке Зеленогорск" (ул. Чайковского, 10). Гид — певица и музыкант Саша Алмазова; по пути приходят аудиосообщения и изображения точек маршрута. Экскурсия доступна круглый год и рассчитана примерно на 5-километровую прогулку по центру. Возрастное ограничение — 0+.
Летние "Книжные аллеи"
Одиннадцатый сезон городского книжно-просветительского фестиваля. Книжный городок на Малой Конюшенной улице работает с 7 июня по 8 сентября 2025 года; вход свободный. В программе — ярмарка издательств, встречи с авторами, лекции, спектакли и тематические уик-энды. Возрастное ограничение — 0+.
Лучшие набережные и парки Петербурга для прогулок на свежем воздухе:
Южная дорога (Крестовский остров)
Одна из первых благоустроенных набережных. С нее открывается живописный вид на стадион и кораблики. Здесь — деревянный настил, лежаки и скамейки, позволяющие позагорать, прогуляться и устроить пикник. Рядом — детская площадка, открытый тренажёрный зал, йога, пляжный волейбол; неподалёку — песчаный пляж. Фуд-трак с кофе и снеками работает нестабильно — рекомендуем брать перекус с собой.
Набережная Карповки
Адрес: улица Чапаева, 32. Бывшее место яхт-клуба "Петроградец", теперь — длинная пешеходная зона с велодорожками, детской площадкой и большими качелями. Летом здесь проходят курсы по латиноамериканским танцам.
Набережная у "Лахта-центра"
Адрес: Высотная улица, 1. Новая прогулочная зона с скамейками, велодорожками, двумя частями: "Восточный парк" и "Южный променад". Начинается у памятника Петру I с деревянными настилами. Центральный символ — скульптура-перо с зеркальной стеной, отражающей Лахта-центр. На Южном променада — качели-лодочки и смотровая площадка со стеклянным полом.
Парк 300-летия
Песчаный пляж — отличное место для пикников и солнечных ванн, а велодорожка — для комфортной прогулки. Несмотря на отсутствие лежаков, кабин для переодевания и туалетов, парк остаётся одним из самых популярных летом. Проходят концерты и фестивали, а желающие уединённости могут уйти в тенистую парковую зону.
Набережная в культурном квартале "Брусницын"
Адрес: Кожевенная, улица 30. Продолжение "Севкабеля" с особой атмосферой: Клуб-руфтоп Roof place на крыше с видом на воду, арт-объекты, яркие граффити, лавочки у воды — всё привлекает своей эстетикой.
Новокрестовская набережная
Находится у станции метро "Зенит". Благоустроенная зона начинается от скульптуры мяча и больших качелей. Есть скамейки-кораблики, смотровые бинокли, скандинавская детская площадка. Зимой — здесь самый большой каток города ("Флагшток"), а летом — общественное пространство с открытым бассейном и фуд-кортом.
Набережная и скейт-парк под ЗСД
Под ЗСД напротив Морской набережной, 45 на Васильевском острове. Небольшая, но оригинальная прогулочная зона. Под мостом — скейт-парк с различными зонами для взрослых и подростков. На набережной — скамейки, качели с видом на воду, баскетбольная площадка, зелёные насаждения. Отличное место для активного отдыха.
Кроме того, в Петербурге открыто множество парков, которые идеально подходят для летних прогулок — многие из них предлагают специальные развлечения для семейного отдыха и самых маленьких.
Диво Остров
Парк аттракционов на берегу Финского залива (Кемская улица, 1А), часть Приморского парка Победы. Предлагает около 50 аттракционов для детей и любителей экстрима. На территории также есть кафе. Часы работы: будни 12:00–21:00, выходные 11:00–22:00. Билеты: от 50 рублей, браслеты — 1500 рублей для детей 2400 рублей для взрослых.
Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) на Елагином острове
Адрес: Елагин остров, 4, лит. Б. Парковая зона с мини-зоопарком (северные олени, лисицы, овцы, куры, гуси, вороны), работает 10:00–22:00. Детская площадка для детей 6–12 лет: горки, качели, песочницы. Проводятся мастер-классы, уроки живописи и викторины. В будни вход свободный, по выходным — взрослые 100 рублей, дети и учащиеся - 30 рублей. Работает ежедневно с 06:00 до 23:00.
Александровский парк
Живописный парк у Петропавловской крепости, благоустроен после реставрации к 300-летию города. Прекрасное место для прогулок; для детей предусмотрены развлечения: "Мини-город" с миниатюрами достопримечательностей Петербурга, а также зоопарк и планетарий.
Упсала-Парк
Адрес: Свердловская набережная, 44. Уникален тем, что при отсутствии аттракционов и аниматоров он всё равно идеально подходит для отдыха благодаря арт-объектам и спортивным площадкам. Раз в месяц проводятся представления для малышей.
Новая Голландия
Адрес: Набережная Адмиралтейского канала, 2. Общественное пространство с детской площадкой "Петр и Павел" — макет исторического фрегата почти в натуральную величину. Игровые площадки внутри, дополнительно доступны кинопоказы, концерты и мастер-классы. Часы работы: пн–чт 10:30–22:00, пт–вс 10:30–23:00.
Новоорловский парк
Адрес: Новоорловская улица, 101. Работает только по субботам с 12:00 до 18:00. Здесь расположен игровой комплекс Angry Birds Activity (1500 м²) с веревочным городком, турниками, канатной дорогой и большой рогаткой, позволяющей запускать птицу в "свинью" по мотивам известной игры.
Фото: Piter.tv
