Петербуржцам рассказали, куда сходить бесплатно 16 и 17 ноября

Пройдут фестивали и маркет.

Телеканал "Санкт-Петербург" подготовил подборку из мест, куда можно сходить на выходных, 16 и 17 ноября, бесплатно.

Так, состоится фестиваль "Северное сияние". Посетителей мероприятия ожидают творческие мастер-классы по созданию сомовской игрушки, плетению вологодского кружева на коклюшках и встреча с писателем Александром Моисеевым.

Кроме того, пройдет фестиваль "Умной бумаги". Запланированы мастер-классы, творческие задания, развивающие логику, фантазию и мелкую моторику. Участие бесплатно, однако по регистрации.

Библиотека имени Маяковского приглашает 17 ноября на интерактивный спектакль по сказкам. Состоятся живая викторина, лингвистические игры, танцы и знакомство с фольклором стран мира. Также необходима регистрация.

А в "Севкабель Порту" 16 ноября пройдет фестиваль "Маркет на Неве", в рамках которого представят образцы авторской керамики, вязаных украшений, дизайнерской одежды, органической косметики и декора для интерьера. Помимо этого, выступит "Нескучный хор".

Фестиваль "Через многообразие к единству" стартует с 16 ноября. Через лекции, семинары, научные конференции центр "Новый Акрополь" покажет, как вневременные ценности становятся основой объединения общества.

Фото: Piter.TV