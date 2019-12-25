Фестивали цветов и духовых оркестров состоятся на Соборной площади

Первое мероприятие пройдет с 12 по 15 июня на Соборной площади.

В Петербург пройдут Международный фестиваль цветов и Фестиваль духовых оркестров. Об этом рассказали в Смольном 10 июня.

Первое мероприятие состоится с 12 по 15 июня на Соборной площади Петропавловской крепости. Гостей ожидает парад цветов с платформами, которые будут оформлены в стиле основных событий 2025 года: 80-летие Победы, юбилей "Зенита", 125 лет со дня спуска на воду крейсера "Аврора", 145 лет со дня испытания первого электрического трамвая, 160-летие Ленинградского зоопарка, 185 лет со дня рождения Петра Чайковского. Шествие сопроводят модели в цветочных костюмах, артисты уличных театров и конные экипажи.

А 13, 14 и 15 июня продолжится выставка цветочных инсталляций. В рамках фестиваля планируется XXVI Фестиваль духовых оркестров. Старт ему даст живописное дефиле оркестров на Соборной площади. Свыше 400 музыкантов соберутся в историческом центре Северной столицы, возрождая традицию, заложенную Петром I. По его указу создали Военно-оркестровую службу Российской армии.

Специальными гостями станут оркестры из Перми и Белоруссии, солист Большого театра Александр Миминошвили и заслуженный артист страны Сергей Войтенко.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online