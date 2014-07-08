"Ленфильм" устроит более 100 бесплатных кинопоказов в рамках фестиваля под открытым небом

Основная цель проекта — продвижение российских фильмов и классических лент киностудии "Ленфильм".

Сегодня на территории старейшей отечественной киностудии "Ленфильм" состоялось официальное открытие фестивальной выставочной программы летнего форума "Ленфильм-клуб", проходящего при активной поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Торжественная церемония открытия представила посетителям новую экспозицию под названием "Герои Ленфильма", а также состоялась мировая премьера короткого метрического фильма "Трезорка", режиссёром которого выступил Илья Северов. Открывали фестиваль председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Дмитриевич Болтин и генеральный директор студии "Ленфильм" Надежда Андреевна Андрющенко.

Надежда Андрющенко поделилась, что летний фестиваль "Ленфильм-клуб" в этом году проходит в обновленном формате — под открытым небом, в помещениях самой киностудии и в библиотеках шестёрки районов Санкт-Петербурга. За лето гости и жители города смогут посмотреть более сотни фильмов отечественного производства. Особенностью проекта стала открытая экспозиция "Герои Ленфильма", посвящённая создателям киноискусства, а также ветеранам киностудии, участвовавшим в защите Родины в годы Великой Отечественной войны.

Экспозиция выставки "Герои Ленфильма" рассказывает о сотрудниках киностудии, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, труде и борьбе в годы войны, известных картинах "Ленфильма" о событиях Великой Отечественной войны и значении культуры в военное время. Выставочная композиция сочетает в себе архивы киностудии, фонды Российской национальной библиотеки, материалы из музеев и частных коллекций (Владимира Ёлкина и Вячеслава Кокина), а также современные художественные произведения: инсталляции и картины Ники Клёцки, каллиграфические работы Аполлинарии Мишиной и скульптурные композиции Вячеслава Чеботаря.

Выставка чествует знаменитых творцов "Ленфильма", отдавших свои силы созданию великих шедевров кинематографа и стоящих плечом к плечу с героями фронта и тыла в годы тяжелых испытаний. Среди представленных имен режиссёра Яна Фрида, Евгения Червякова, Михаила Ершова, Сергея Микаэляна, оператора Евгения Шапиро, актрисы Янины Жеймо и многих других. Выставка включает уникальные архивные документы, фотографии, костюмированный реквизит и декорации из военно-исторических лент киностудии.

Основная цель проекта — продвижение российских фильмов и классических лент киностудии "Ленфильм". Клуб "Ленфильм-клуб", который с 2017 года ежегодно устраивался осенью при поддержке Комитета по культуреПетербурга в одноименном кинотеатре, в этом году впервые будет проведен летом и получит поддержку Министерства культуры Российской Федерации. Место проведения — пространство самой киностудии и общедоступная платформа "T2 Art Space & Co" на Елагином острове, а также библиотечные комплексы Центрального, Петроградского, Василеостровского, Кировского, Курортного и Выборгского районов города.

Программа клуба предложит зрителям обширную подборку фильмов, повествующих о героизме отечественных воинов, людях творческих профессий и науке, культовых фигурах культуры и политических деятелях СССР, а также советских детских лентах. Проект направлен на популяризацию культурных достижений России и демонстрацию богатого наследия отечественного кинематографа.

Фото: пресс-служба "Ленфильма"