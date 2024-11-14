Silver Mercury Regions наградил лучшие проекты в СЗФО

Церемония награждения состоялась накануне в Северной столице.

Фестиваль креативных и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury Regions подвел итоги в Северо-Западном федеральном округе. Двадцать третьего апреля в Санкт-Петербурге стали известны лауреаты премии, – передают в пресс-службе фестиваля.

Сообщается, что конференцию SM Regions Северо-Запад 2025 посетило свыше 150-ти ведущих экспертов в маркетинге, коммуникациях, брендинге и креативе. За круглыми столами специалисты обсуждали актуальные темы для регионального рынка и, в частности, B2B-коммуникации, тренды, прогнозы в сфере интернет-рекламы и другие вопросы.

Среди спикеров выступали: Яндекс, "Инженеры события", Befree, Dостаевский, VK, eLama, Теремок, G Communications, Законодательное Собрание Петербурга, Oasis, АКАР и другие компании.

23 апреля Санкт-Петербург стал центром для обмена опытом и экспертизой в области маркетинговых коммуникаций, а также открытой площадкой для обсуждения актуальных вопросов индустрии в рамках деловой программы мероприятия. Фестиваль Silver Mercury Regions – это возможность продемонстрировать местным агентствам свои кейсы и решения, а также стать заметными для рекламодателей – членов жюри премии. Мы очень гордимся тем, что eLama является партнером мероприятия и поддерживает такой значимый проект для рекламного сообщества. Татьяна Гребенюк, Директор по работе с агентствами в eLama, член организационного комитета SM Regions Северо-Запад

Участники конкурса участвовали в очных защитах своих разработок. Среди 110-ти заявок на премию жюри выбрали 46 лучших проектов в сфере маркетинга и рекламы. Конкурс состоял из 22-х номинаций, а лауреаты были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми дипломами.

На премии мы увидели множество проектов, которые вдохновляют, мотивируют рынок и задают нужный темп для его развития. Silver Mercury Regions Северо-Запад – это наша гордость, в первую очередь, за вклад в индустрию и становление конкурентоспособного регионального рынка маркетинга и PR. Валентина Головачева, СЕО коммуникационного агентства G communications, глава организационного комитета Silver Mercury Северо-Запад

Гран-При фестиваля получило агентство G Communications за проект "Smartavia: ценности на высоте". Золотных наград удостоились следующие разработки: Профитрак: найди работу мечты (G communications), Smartavia тут рядом (G communications), Третий сезон Международного конкурса генеративных Aiфильмов "MyFilm48" для КАРИ (Павел Перегудов), Smartavia: ценности на высоте (G communications), Приготовьте блюдо сенсорной кухни с Bravolli (Deasign), Корпоративный сайт АО "АЭМтехнологии" с 3Dпрезентацией (ARTW), Нефтяные города (G communications), Планета, непригодная для жизни (Realweb, Zebra Hero, DIDENOK TEAM), Миниприложение с интерактивной игрой "Бинго" (ARTW), Выставка "Смешарики. Искусство быть круглым" (Смешарики).

Организаионный комитет фестиваля составили: Коммуникационное агентство G Communications, Event-агентство "Инженеры события", Компания Oasis и сервис eLama.

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Фото: Silver Mercury Regions