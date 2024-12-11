Фестиваль Silver Mercury открывает прием заявок в СЗФО

Один из самых авторитетных фестивалей в сфере маркетинга и рекламы - Silver Mercury - открывает прием заявок в Северо-Западном федеральном округе для рекламных агентств и компаний-рекламодателей, желающих раскрыть свой потенциал и найти новые пути роста.

Главная цель Silver Mercury Regions - выявление и поддержка талантов в маркетинге и рекламе для усиления конкурентоспособности рынка и, как следствие, экономики региона.

Международный Фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury (Серебряный Меркурий) учрежден в 1999 году и уже 26 лет объединяет всех лидеров индустрии. Важной частью Фестиваля является Премия Silver Mercury. Она позволяет выявлять лучшие креативные решения, которые помогают бизнесу выделяться в своем регионе в условиях высокой конкуренции рынка. В 2024 году на премию было подано более 1 500 проектов. В новом сезоне организаторы прогнозируют порядка 2500 заявок на участие, оценивать которые будет экспертный состав жюри из более чем тридцати стран. Лучшие проекты будут озвучены 23 апреля и попадут в шорт-лист главной премии Silver Mercury в Москве.

В 2025 году Silver Mercury объявил о запуске фестиваля в Северо-Западном федеральном округе, чтобы дать региональным бизнесам и агентствам возможность проявить себя. Их глубокая осведомленность о региональном менталитете и конъюнктуре рынка поспособствует появлению эффективных и свежих идей, которые повысят конкурентоспособность как самого бизнеса, так и региона на экономической и социальной карте России. Поэтому главой оргкомитета Silver Mercury Северо-Запад выступает агентство GCom, входящее в топ-3 лидеров рынка Санкт-Петербурга и признанное ведущими премиями и наградами в области маркетинговых коммуникаций.

Одним из главных терминов в экономике нашей страны в последние годы стала "децентрализация". Правительство активно поощряет переезд госкорпораций из столицы, бизнес-структуры нанимают специалистов по всей России, благодаря гибридному формату работы, а онлайн-программы, разработанные в ведущих ВУЗах страны, помогают повышать квалификацию и делать образовательный процесс современным. Поэтому сейчас, появление подобных географически "заземлённых" премий особенно актуально. Как показывает практика последних лет, представители самых разных регионов хотят развиваться и менять мир вокруг себя. Задача Silver Mercury Северо-Запад в этот важнейший для нашей экономики момент - обеспечить бизнесам и социальным институтам площадку для роста и укрепления их рыночных позиций. Валентина Головачева, СЕО коммуникационного агентства G communications, глава организационного комитета Silver Mercury Северо-Запад.

Премия даст возможность участникам:

Вдохновиться лучшими практиками от других участников - коллег по бизнесу

Заработать признание профессиональных сообществ и укрепить позиции на рынке

Получить профессиональную оценку от экспертов маркетинга и рекламы

Расширить сеть контактов с коллегами и партнерами

Усилить присутствие в инфополе благодаря публикациям в топовых СМИ Петербурга

В рамках регионального фестиваля пройдут офлайн-голосование экспертного жюри, профессиональные конференции и легендарные церемонии награждения. Золотые призеры SM Северо-Запад получат не только признание, но и возможность автоматически попасть в шорт-лист главной премии Silver Mercury в мае.

Сильные рекламные и маркетинговые проекты создаются не только в Москве и на федеральном уровне, но и в регионах. Именно поэтому мы запускаем SM Северо-Запад – премию, которая даст возможность локальным кейсам выйти на большую сцену. В этом году мы возобновим ее в Санкт-Петербурге – одном из ключевых центров креативных индустрий. Выходя за пределы Москвы, мы возводим настоящий трамплин для регионального креатива, открывая ему путь на всероссийский уровень. Михаил Симонов, Президент фестиваля Silver Mercury

Участвовать в премии могут как прямые рекламодатели (бизнес, НКО, ВУЗы, СМИ, государственные структуры), так и маркетинговые, брендинговые, рекламные, event, PR и коммуникационные агентства.

Заявки на участие принимаются на сайте фестиваля до 13 апреля 2025 года в трёх блоках: стратегические решения; креативная идея; качество реализации проектов.

Подробности для участников СЗФО можно узнать здесь.

Фото: ВКонтакте / Silver Mercury / Серебряный Меркурий (Ксюша Костромская)