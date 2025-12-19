По факту травмирования мужчины на перегоне "Щеглово-Кирпичный завод" проводится проверка

Пострадавший находился рядом с путями в состоянии алкогольного опьянения, когда поезд начал движение.

Транспортная полиция Ленинградской области проводит служебную проверку после несчастного случая на железнодорожной ветке между станциями "Щеглово" и "Кирпичный завод". Сообщение о происшествии распространила пресс-служба регионального подразделения МВД РФ на транспорте по Северо-Западному Федеральному округу (СЗФО).

Как стало известно, 53-летний мужчина оказался под колесами электропоезда, движущегося по маршруту "Санкт-Петербург Финляндский вокзал – Петрокрепость".

Пострадавший находился рядом с путями в состоянии алкогольного опьянения, когда поезд начал движение. Водитель подал предупреждающие сигналы и попытался затормозить, однако предотвратить столкновение не получилось. Пострадавшему оказана медицинская помощь, проводится разбирательство обстоятельств аварии.

