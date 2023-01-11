Итоги реформы общественного транспорта подведены в Петербурге

Сейчас жители города могут воспользоваться новыми комфортабельными автобусами, оплатив поездку любым видом билета, включая льготы для отдельных групп граждан.

Валентин Енокаев, возглавляющий Комитет по транспорту Петербурга, сделал доклад на форуме-выставке "Госзаказ", посвящённый достижениям реформирования городской транспортной системы и роли госзакупок в её модернизации. Информация предоставлена пресс-службой Комитета по транспорту. Выступающий указал, что введение новой модели транспортного обслуживания (НМТО) в 2021 году позволило городу достичь заметных результатов в сфере транспорта.

Енокаев подчеркнул позитивные изменения, возникшие вследствие перехода на контрактную систему перевозки пассажиров: помимо обновления парка транспортных средств, была сформирована единая эффективная сеть, отличающаяся удобством и надежностью. Сейчас жители города могут воспользоваться новыми комфортабельными автобусами, оплатив поездку любым видом билета, включая льготы для отдельных групп граждан.

Реформа принесла следующие ключевые результаты:

— Модернизированный парк: закуплено свыше 2,8 тыс. современных автобусов, работающих на экологически чистом газовом топливе и оборудованных системой климат-контроля, видеонаблюдением и навигационной системой ГЛОНАСС;

— Увеличенная маршрутная сеть: введено 93 новых маршрута, общая длина маршрутов выросла на 800 километров;

— Льготный проезд: на всех маршрутах действует льготный билет для студентов, пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых слоёв населения;

— Улучшенная безопасность и сервис: введены штрафы для перевозчиков за несоблюдение условий контрактов, что повысило качество предоставляемых услуг;

— Новая инфраструктура: обустроено 450 новых остановок, создано пятьдесят разворотных площадок и шесть автоматизированных диспетчерских пунктов.

Среди ближайших планов — открытие четырех новых маршрутов для повышения транспортной доступности новостроек, оптимизация существующих маршрутов с учётом открытия новых станций метро ("Казаковская" и "Путиловская"), синхронизация работы наземного транспорта с графиком пригородных электричек, а также переход предприятий "Пассажиравтотранс" и "Горэлектротранс" на новую контрактную форму работы.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха