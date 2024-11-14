Фестиваль креативных индустрий Silver Mercury по СЗФО опубликовал шорт-лист

В него вошли 62 компании со своими уникальными проектами.

Первый фестиваль креативных индустрий Silver Mercury опубликовал шорт-лист участников премии из Северо-Западного федерального округа. В финал прошло 62 проекта, а 23-го числа в Северной столице состоится их защита. Жюри, состоящее из специалистов рынка маркетинга и рекламы, определит лауреатов регионального премии, – передают в пресс-службе Silver Mercury Regions.

В текущем году фестиваль Silver Mercury в регионе был организован с целью поддержки локального предпринимательства и социальных институтов. Событие включает в себя конференцию, премию и церемонию награждение победителей.

Премия Silver Mercury Regions по Северо-Западу – важный этап для индустрии. Изучив конкурсные проекты, мы убедились в том, что представители регионов действительно хотят развиваться и менять мир вокруг себя. Лучше слов говорят только цифры: уже в первый год в премии участвует 110 проектов. Мы получили более 800 заявок от кандидатов в жюри, и среди них 33 представителя индустрии вошли в состав экспертного совета премии. Валентина Головачева, руководительница организационного комитета Silver Mercury Regions по СЗФО

Фестиваль Silver Mercury был организован при поддержке коммуникационного агентства G Communications, event-агентства "Инженеры события", компании Oasis и сервиса eLama.

В шорт-лист в номинации "Лучшая стратегия по позиционированию бренда" вошли MYGRIBS (AAG Extra Development) и G Communications (Нефтяные города). "Лучшей айдентикой бренда" отличились проекты freaks&fabrik (айдентика салонов красоты: через джунгли к УРБАНРОЩЕ и ПРОМПЛАН: Развивая производственный сектор страны), Kuznets (Ребрендинг digital-агентства Molinos), Студя ребрендинга Deza (Познание нового. Логотип и фирстиль для иммерсивной студии интерьера Chertogi), а также OXYGEN и Terminal Design Branding Agency.

В номинацию "Лучшая коммуникационная стратегия" попала компания GREAT с проектом "Viola Lactose Free: Не ставьте точку на молочке". За "Лучшую стратегию для решения задач государственного сектора" в шорт-лист попали SPN Communications (Выездные сессии Фонда Росконгресс: продвижение бизнес- и инвестиционного потенциала России за рубежом) и Communications (Профитрак: найди работу мечты).

Номинации "Лучшей коллаблорации/лучшего спонсорство" удостоились проекты F P R agency (Интернет-сервис "Ойлдежда") и G Communications (Smartavia тут рядом). Последние также были номинированы на "Лучшую социальную стратегию бизнеса".

Среди прочих номинаций и участников, попавших в шорт-лист премии:

"Лучшая интегрированная рекламная кампания":

Traffic by OKKAM (PROSTO цепляющие крупы: как значки-фликеры увеличили продажи круп почти на 25%)

Свежее Завтра (Для бодрого дня, тебя и бренд-метрик)

Deasign (Приготовьте блюдо сенсорной кухни с Bravolli)

MYGRIBS (AAG Extra Development)

Рекламное агентство Red Digital (Как получить ДРР 3%, или почему не надо бояться тестов)

"Лучшее виральное решение":

F P R agency (Интернет-сервис "Ойлдежда")

G Communications (Smartavia: ценности на высоте)

"Лучшая малобюджетная активация бренда, в основе которой лежит креатив/ Креативный прорыв малобюджетного проекта":

Брендинг-студия и издательство Адекватные люди (Самая бюджетная высокая кухня. Настольная игра ДЕФЛОПЕ)

"Лучший рекламный макет":

freaks&fabrik (Языковая школа от девелопера: Ду ю спик Энфилд?

"Лучший веб-сайт|приложение":

Touch Instinct (Дизайн и разработка приложения АЗС "Лукойл", Мобильное приложение для АльфаСтрахование, Сайт и мобильное приложение для Михайловского театра, Мобильное приложение МХАТ имени М. Горького)

ARTW (Корпоративный сайт АО "АЭМ-технологии" с 3D-презентацией)

"Лучшая SMM кампания/ инфлюренс-маркетинг":

Deasign (Карат: сырное комьюнити FOOD&СЫР&FUN) Demis Group (Качаем ЗОЖ. Блогеры и USN задают ритм)

"Лучшая иная digital-кампания с использованием инновационных технологий":

Traffic by OKKAM (Будьте ближе к природе вместе с Верховье)

Павел Перегудов (Третий сезон Международного конкурса генеративных Ai-фильмов "MyFilm48" для КАРИ)

G Communications (Пойду наберусь высоты)

"Лучшая PR-кампания, направленная на решение внешних бизнес-задач":

GREAT (S7 Airlines: Небортовой журнал)

beam emotional marketing (PR-кампания выставки "Тайны Карениной")

SPN Communications (Выездные сессии Фонда Росконгресс: продвижение бизнес- и инвестиционного потенциала России за рубежом; "Хмель в деле, или как "Балтика" возрождает отечественное хмелеводство")

ARS MAGNA Communication Group (Galeria Be Fashion)

G Communications (Нефтяные города)

eLama (Прорыв в эксперты: сформировали знание eLama, как экспертов в направлении работы с блогерами и на 457% перевыполнили бизнес план с 0 рублей бюджета)

"Лучшая социальная PR-кампания (с социальной направленностью) / Лучшая PR кампания в рамках ESG/КСО/устойчивого развития":

Realweb, Zebra Hero, DIDENOK TEAM (Планета, непригодная для жизни)

Торговая сеть "Лента" (Тотальный диктант в Ленте: покупать грамотно - это модно!)

Коммуникационное агентство 4D (Продвижение тематического сезона "Здоровый" на стенде Санкт-Петербурга в рамках форума-выставки "Россия", ВДНХ)

G Communications (Smartavia тут рядом)

"Лучшая кампания во внутренних коммуникациях":

Manifesta agency (Марафон по продвижению ценностей)

G Communications (Smartavia: ценности на высоте)

"Просветительский/культурный PR":

Павел Перегудов (Международный конкурс генеративных Ai-фильмов "MyFilm48") Издание "Петербургский дневник" (Вера в Победу!)

"Лучшая интеграция в мероприятие/ стороннюю площадку":

ГК "Леста Игры" (Оффлайн-финал турнира "Царь Морей III" на РЭД ЭКСПО 2024)

Торговая сеть "Лента" (Покупать грамотно – это модно! Как Лента провела Тотальный диктант)

ARTW (Мини-приложение с интерактивной игрой "Бинго")

G Communications (Профитрак: найди работу мечты)

"Лучшее online/offline мероприятие":

Инсайт Люди (Мультиформатный фестиваль "День России" в Санкт-Петербурге)

ГК "Леста Игры" (Серия турниров "Прорыв. От Калининграда до Камчатки")

"Триколор" ("Кино. Лето. Триколор" и "Триколор в твоем городе")

Группа RBI (Танцплощадка у Хлебозавода)

Смешарики (Выставка "Смешарики. Искусство быть круглым")

Коммуникационное агентство 4D (Организация тематического сезона "Здоровый" на стенде Санкт-Петербурга в рамках форума-выставки "Россия", ВДНХ)

ЗАО "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" (Белый бал "Медиаперсона года – 2023")

Event-агентство "Инженеры события" (HR-перезагрузка)

ARS MAGNA Communication Group (Galeria Be Fashion)

SPN Communications ("Хмель в деле, или как "Балтика" возрождает отечественное хмелеводство")

Ранее мы сообщали, что за IV квартал 2024 года премию правительства Петербурга получат почти 300 спортсменов.

Фото: Silver Mercury Regions