В ДК имени Ленсовета проходят съемки балета "Русский Гамлет"

В проекте участвует звездная киногруппа.

В Петербурге стартовали съемки легендарного балета "Русский Гамлет" Театра балета Бориса Эйфмана. Они проходят в ДК имени Ленсовета. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Постановка посвящена трагической судьбе царевича Павла, который стал российским императором. В проекте участвует звездная киногруппа. Режиссером-постановщиком стал хореограф, народный артист РФ Борис Эйфман. Оператор-постановщик проекта – Сергей Трофимов, который снимал сериалы "Гоголь" и "Нулевой пациент", а также "Ночной дозор" и "Дневной дозор", "Иронию судьбы. Продолжение".

Напомним, "Русский Гамлет" – девятый балет Эйфмана. Хореограф поставил его еще 24 года назад. Он вызвал большой восторг у российской, польской, американской, французской, итальянской и немецкой публики.

Ранее на Piter.tv: инсталляцию "Два сердца" убрали с Дворцовой площади.

Фото: Pxhere