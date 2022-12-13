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В ДК имени Ленсовета проходят съемки балета "Русский Гамлет"
Сегодня, 12:13
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В ДК имени Ленсовета проходят съемки балета "Русский Гамлет"

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В проекте участвует звездная киногруппа.

В Петербурге стартовали съемки легендарного балета "Русский Гамлет" Театра балета Бориса Эйфмана. Они проходят в ДК имени Ленсовета. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Постановка посвящена  трагической судьбе царевича Павла, который стал российским императором. В проекте участвует звездная киногруппа. Режиссером-постановщиком стал хореограф, народный артист РФ Борис Эйфман. Оператор-постановщик проекта – Сергей Трофимов, который снимал сериалы "Гоголь" и "Нулевой пациент", а также "Ночной дозор" и "Дневной дозор", "Иронию судьбы. Продолжение".

Напомним, "Русский Гамлет" – девятый балет Эйфмана. Хореограф поставил его еще 24 года назад. Он вызвал большой восторг у российской, польской, американской, французской, итальянской и немецкой публики.

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Фото: Pxhere

Теги: балет русский гамлет, борис эйфман, дк имени ленсовета
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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