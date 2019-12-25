В Петербурге торжественно открыли новый интернат Академии танца Бориса Эйфмана

Новый кампус площадью почти 11 тысяч квадратных метров построен по инициативе Бориса Эйфмана при поддержке городского правительства.

На Большой Пушкарской улице состоялось открытие нового здания интерната Академии танца Бориса Эйфмана. В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, глава Законодательного Собрания Александр Бельский и художественный руководитель академии Борис Эйфман. Событие приурочили к старту нового учебного года, отметил портал "Строительный Петербург".

Новый кампус площадью почти 11 тысяч квадратных метров построен по инициативе Бориса Эйфмана при поддержке городского правительства. Здание способно принять 240 воспитанников, в том числе приезжих. Для них оборудовали 80 жилых комнат, прачечные, комнаты для отдыха и самоподготовки, а также медицинский блок. Главной архитектурной особенностью корпуса стали четыре двухэтажных репетиционных зала.

Губернатор Александр Беглов отметил символичность открытия в начале учебного года. По его словам, в новом интернате будут жить дети со всей России, а сама академия уже много лет служит трамплином для одаренных ребят, которых находят по всей стране. Градоначальник добавил, что город планирует строительство еще одного корпуса интерната, чтобы расширить возможности для обучения детей.

Спикер петербургского парламента Александр Бельский подчеркнул, что новый интернат — это вклад в будущее города как мирового центра балета. Он пояснил, что для сохранения этого статуса молодым артистам необходима сильная школа и достойные условия для жизни и профессионального роста.

Борис Эйфман в свою очередь поблагодарил городские власти за доверие и поддержку. По его словам, педагоги чувствуют свою востребованность и важность для Петербурга, и обещают оправдывать это доверие.

Добавим, что Академия танца работает с 2013 года. Сейчас в ней учится порядка 400 человек, более 150 из которых приехали из других регионов. В рамках церемонии Александр Беглов также поздравил Бориса Эйфмана с присвоением звания Героя Труда Российской Федерации, отметив его огромный вклад в мировую культуру.

Фото: Смольный