Путин присвоил звание Героя Труда хореографу Борису Эйфману

Эйфман возглавляет Академический театр балета в Санкт-Петербурге.

Хореограф и балетмейстер Борис Эйфман удостоен звания Героя Труда России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале.

В нем отмечено, что награду присудили 79-летнему балетмейстеру за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и плодотворную творческую деятельность на протяжении многих лет.

Борис Эйфман считается одним из самых известных российских хореографов. Свой 80-летний юбилей он отметит 22 июля. Балетмейстер родился в 1946 году в Рубцовске в Алтайском крае. Окончил Кишиневское музыкальное училище и Ленинградскую консерваторию. В 1977 году он основал собственный театр, на сегодняшний день известный как Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана.

Ранее хореограф стал лауреатом премии имени К. Ю. Лаврова "За поддержку и продвижение русской культуры".

Фото: сайт театра балета Бориса Эйфмана