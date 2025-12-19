Герой Социалистического Труда Захарова получила почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

Губернатор наградил.

В Санкт Петербурге состоялось вручение почетного знака "За заслуги перед Санкт Петербургом" Герою Социалистического Труда Татьяне Михайловне Захаровой. Церемония прошла в день ее 95-летнего юбилея. Губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов поздравил ветерана с юбилеем и отметил вклад Захаровой в развитие города и страны. В этот же день она получила персональное поздравление от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Татьяна Михайловна Захарова относится к поколению, пережившему годы Великой Отечественной войны. В период военных испытаний она трудилась в тылу, а в мирное время внесла значительный вклад в развитие промышленности и экономики.

Ее трудовые достижения стали основанием для присвоения звания Героя Социалистического Труда и последующего награждения одной из высших региональных наград Санкт Петербурга.

