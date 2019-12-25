За 10 лет ККИ пополнил петербургский бюджет на 133 млрд рублей
Сегодня, 14:57
Комитет по контролю за имуществом Петербурга 23 марта отмечает 10-летие: его создали изначально как Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости. За это время от незаконных построек освободили 13,2 тыс. земельных участков, а 3,3 тыс. помещений – от неправомерно размещенного имущества третьих лиц. 

По данным Смольного, общая высвобожденная площадь – более 10 квадратных километров. Казна города пополнилась на 133 млрд рублей от налога на имущество организаций. Кроме того, после освобождения территорий Северная столица получила 1,2 тыс. зеленых зон, яркий пример – создание парка Поколений в Колпино на месте бывшего рынка. 

Ранее на Piter.TV: в ходе рейда у "Озерков" изъяли около 50 килограммов ананасов, клубники и зелени. 

Фото: пресс-служба ККИ 

