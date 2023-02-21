В ходе рейда у "Озерков" изъяли около 50 килограммов ананасов, клубники и зелени

Земельный участок освобожден от стихийного торгового лотка.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд возле станции метрополитена "Озерки". Была пресечена незаконная торговля ананасами, клубникой и зеленью, сообщили 18 марта в ведомстве.

Всего изъяли свыше 45,5 килограммов продукции, которую реализовывали без разрешения. Земельный участок освобожден от стихийного лотка.

Продолжаем наводить порядок на улицах города. Если вы заметили подобные нарушения – сообщайте. Вместе сделаем наш город чище и безопаснее! Пресс-служба петербургского ККИ

Ранее мы рассказывали о том, что в феврале сотрудники ККИ освободили 43 помещения в Северной столице. Большая часть пользователей (38 из 43) покинула объекты добровольно после получения предписаний.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга