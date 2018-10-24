В феврале сотрудники ККИ освободили 43 помещения в Петербурге

Большая часть пользователей (38 из 43) покинула объекты добровольно после получения предписаний.

За февраль сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили 43 незаконно занятых помещения общей площадью 5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в ведомстве 12 марта.

Большая часть пользователей (38 из 43) покинула объекты добровольно после получения предписаний. В отношении пяти применялись принудительные меры. В числе освобожденных оказались помещения, которые использовались под жилье и хозяйственные нужды.

Все помещения освобождены, опечатаны и переданы в районные жилищные агентства на ответственное хранение. Пресс-служба ККИ

Ранее мы рассказывали о том, что на Кронверкском проспекте сносят незаконную пристройку. В отношении нарушителя составлены протоколы по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, также назначены штрафы на общую сумму 60 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ККИ