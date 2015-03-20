На Кронверкском проспекте сносят незаконную пристройку

В Петербурге на Кронверкском проспекте стартовал снос незаконной пристройки. Этот участок находился в аренде, по истечении срока действия договор расторгли, сообщили 10 марта в городском комитете по контролю за имуществом.
Бывший арендатор не освобождал участок добровольно, а объект продолжал использоваться в коммерческих целях. По этой причине начался принудительный демонтаж здания, где располагался ресторан. Кроме того, в ходе работ выявили ненадлежащее состояние фасада.
В отношении нарушителя составлены протоколы по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, также назначены штрафы на общую сумму 60 тыс. рублей. Информацию направили в комитет по градостроительству и архитектуре, КГИОП и администрацию Петроградского района.
Работа по выявлению и пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства продолжается.
Пресс-служба ККИ
Ранее мы рассказывали о том, что в преддверии 8 марта сотрудники ККИ пресекли незаконную торговлю на 30 участках.
Видео: пресс-служба петербургского ККИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все