Сегодня, 15:32
На Кронверкском проспекте сносят незаконную пристройку

В Петербурге на Кронверкском проспекте стартовал снос незаконной пристройки. Этот участок находился в аренде, по истечении срока действия договор расторгли, сообщили 10 марта в городском комитете по контролю за имуществом. 

Бывший арендатор не освобождал участок добровольно, а объект продолжал использоваться в коммерческих целях. По этой причине начался принудительный демонтаж здания, где располагался ресторан. Кроме того, в ходе работ выявили ненадлежащее состояние фасада. 

В отношении нарушителя составлены протоколы по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, также назначены штрафы на общую сумму 60 тыс. рублей. Информацию направили в комитет по градостроительству и архитектуре, КГИОП и администрацию Петроградского района. 

Работа по выявлению и пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства продолжается. 

Пресс-служба ККИ 

Ранее мы рассказывали о том, что в преддверии 8 марта сотрудники ККИ пресекли незаконную торговлю на 30 участках. 

Видео: пресс-служба петербургского ККИ 

