На Кронверкском проспекте сносят незаконную пристройку

В Петербурге на Кронверкском проспекте стартовал снос незаконной пристройки. Этот участок находился в аренде, по истечении срока действия договор расторгли, сообщили 10 марта в городском комитете по контролю за имуществом.

Бывший арендатор не освобождал участок добровольно, а объект продолжал использоваться в коммерческих целях. По этой причине начался принудительный демонтаж здания, где располагался ресторан. Кроме того, в ходе работ выявили ненадлежащее состояние фасада.

В отношении нарушителя составлены протоколы по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, также назначены штрафы на общую сумму 60 тыс. рублей. Информацию направили в комитет по градостроительству и архитектуре, КГИОП и администрацию Петроградского района.

Работа по выявлению и пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства продолжается. Пресс-служба ККИ

Видео: пресс-служба петербургского ККИ