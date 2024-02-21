  1. Главная
Сегодня, 9:38
В преддверии 8 марта сотрудники ККИ Петербурга пресекли незаконную торговлю на 30 участках

По информации ведомства, проверки состоялись более чем у 10 станций метро.

В преддверии Международного женского дня и в сами праздники сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейды по пресечению незаконной торговли цветами. 

По информации ведомства, проверки состоялись более чем у 10 станций метро: "Проспект Просвещения", "Ломоносовская", "Комендантский проспект", "Приморская", "Ленинский проспект", "Удельная", "Купчино", "Академическая", "Рыбацкое", "Московская", "Озерки" и "Улица Дыбенко".

По результатам рейдов освобождено порядка 30 земельных участков от несанкционированной торговли. Рейды по выявлению и пресечению незаконной торговли будут продолжены. 

Пресс-служба петербургского ККИ 

Ранее мы рассказывали о том, что на Инженерной улице демонтируют незаконные пристройки к зданию. В отношении указанной территории действовал договор на размещение торгового объекта.

Видео: пресс-служба ККИ 

