В преддверии 8 марта сотрудники ККИ Петербурга пресекли незаконную торговлю на 30 участках

В преддверии Международного женского дня и в сами праздники сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейды по пресечению незаконной торговли цветами.

По информации ведомства, проверки состоялись более чем у 10 станций метро: "Проспект Просвещения", "Ломоносовская", "Комендантский проспект", "Приморская", "Ленинский проспект", "Удельная", "Купчино", "Академическая", "Рыбацкое", "Московская", "Озерки" и "Улица Дыбенко".

По результатам рейдов освобождено порядка 30 земельных участков от несанкционированной торговли. Рейды по выявлению и пресечению незаконной торговли будут продолжены. Пресс-служба петербургского ККИ

Ранее мы рассказывали о том, что на Инженерной улице демонтируют незаконные пристройки к зданию. В отношении указанной территории действовал договор на размещение торгового объекта.

Видео: пресс-служба ККИ