На Инженерной демонтируют незаконные пристройки к зданию

На Инженерной улице в Петербурге проведены мероприятия по освобождению земельного участка. Были демонтированы незаконные пристройки к зданию, сообщили в городском комитете по контролю за имуществом 5 марта.

В отношении указанной территории действовал договор на размещение торгового объекта. После истечения срока его действия договор расторгли, однако пристройки так и не снесли. Кроме того, бывший арендатор переоборудовал фасад без необходимых согласований.

В целях пресечения нарушений информация направлена коллегам по подведомственности – в ГАТИ, КГА, администрацию Центрального района Петербурга и КГИОП.

Если в ближайшее время фасад не приведут в порядок, то инспекторы применят другие меры воздействия.

