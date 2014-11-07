  1. Главная
На Инженерной демонтируют незаконные пристройки к зданию

В отношении указанной территории действовал договор на размещение торгового объекта.

На Инженерной улице в Петербурге проведены мероприятия по освобождению земельного участка. Были демонтированы незаконные пристройки к зданию, сообщили в городском комитете по контролю за имуществом 5 марта. 

В отношении указанной территории действовал договор на размещение торгового объекта. После истечения срока его действия договор расторгли, однако пристройки так и не снесли. Кроме того, бывший арендатор переоборудовал фасад без необходимых согласований. 

В целях пресечения нарушений информация направлена коллегам по подведомственности – в ГАТИ, КГА, администрацию Центрального района Петербурга и КГИОП. 

Пресс-служба ККИ 

Если в ближайшее время фасад не приведут в порядок, то инспекторы применят другие меры воздействия.

Ранее мы рассказывали о том, что в январе и феврале сотрудники ККИ Петербурга пресекли 40 нарушений. 

Видео: пресс-служба ККИ 

