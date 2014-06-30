  1. Главная
Главой администрации Петроградского района стал Дмитрий Ваньчков
Сегодня, 14:49
Сейчас он является первым заместителем председателя городского комитета по транспорту.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял кадровое решение. Об этом сообщили 12 марта в Смольном. 

С 16 марта главой администрации Петроградского района станет Дмитрий Ваньчков. Сейчас он является первым заместителем председателя городского комитета по транспорту. Известно, что чиновник окончил Северо-Западную академию государственной службы, а в 2010-2013 годы работал старшим судебным приставом по Москве. До 2015 года был помощником начальника Министерства юстиции по Ленобласти, до 2017 года – заместителем директора ГБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". С 2020 года началась карьера в комтрансе. 

А Петроградский район с начала прошлого года возглавлял Александр Петухов, до него на повышение в администрацию Северной столицы пошел Владимир Омельницкий. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге председателем комитета по контролю за имуществом назначен Михаил Сергеев. Он вступил в должность с 27 февраля. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

Теги: петроградский район, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

