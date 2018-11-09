Петербург отмечает 130-летие со дня первой в истории радиограммы, переданной 24 марта 1896 года. В этот день инженер Александр Попов впервые продемонстрировал прибор для передачи радиосообщений. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что это событие стало важной вехой в развитии науки.

Центральной площадкой празднования стал Санкт-Петербургский государственный университет. Именно здесь в 1896 году ассистент Попова Пётр Рыбкин передал радиосообщение с помощью азбуки Морзе между корпусами на Васильевском острове. Текст радиограммы содержал имя немецкого физика Генриха Герца.

В здании Двенадцати коллегий открылась выставка, посвящённая истории изобретения радио и жизни Попова. Экспозиция включает архивные материалы, макеты приборов, документы и личные вещи учёного из фондов ведущих музеев и университетов. Программа мероприятий также включает лекции, показ фрагментов фильма и демонстрацию передачи радиосообщения на оборудовании, максимально приближенном к оригинальному. Кроме того, специалисты университета преобразовали первое радиосообщение, переданное азбукой Морзе, в музыкальную композицию.

Историческое значение

Работа Попова получила развитие уже в конце XIX века: в 1897 году была налажена радиосвязь между кораблями, а в 1900 году впервые в мире по радио передали сигнал бедствия — для спасения рыбаков и помощи кораблю "Генерал-адмирал Апраксин".

