Балетмейстер Борис Эйфман празднует 75-летие

В Петербурге Народный артист России создал три учреждения.

Сегодня, 22 июля, Народный артист России, художественный руководитель Санкт‑Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман отмечает свое 75-летие. Юбиляра поздравил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что Эйфман является одним из наиболее ярких российских театральных деятелей с неповторимым стилем и заслуженным мировым признанием. В Петербурге три учреждения носят имя балетмейстера: Академический театр балета, Академия танца и Детский театр танца.

В этом году Борис Эйфман стал Почетным гражданином Петербурга. Кроме того, в июле ему присвоили орден орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

На прошлой неделе Народный артист представил свою книгу-летопись о балете.

Фото: сайт театра балета Бориса Эйфмана