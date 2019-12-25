В Петербурге вручили награды новым почетным гражданам

На церемонии, помимо губернатора и спикера ЗакСа, присутствовала также Валентина Матвиенко.

В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия новым "Почетным гражданам Петербурга". На них присутствовали такие избранные в 2020-м году, так как в прошлом году из-за пандемии церемония не состоялась.

Удостоверения, нагрудные и памятные знаки получили гендиректор НМИЦ им. Алмазова Евгений Шляхто, бывший начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин, директор НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский и художественный руководитель Академического театра Балета Бориса Эйфмана Борис Эйфман.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров сказала о том, что "такому человеческому капиталу могут позавидовать не только крупнейшие мегаполисы мира, но и иные европейские государства". Губернатор Александр Беглов назвал их "примером для молодежи".

Всего на данный момент 47 почетных граждан Петербурга.

Фото: пресс-служба ЗакСа