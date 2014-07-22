Книгу-летопись о балете Бориса Эйфмана представили в Петербурге

На встрече в Детском театре танца создатели книги рассказали, как создавалось двухтомное издание.

Накануне в Петербурге состоялась презентация книги-летописи "Балет Бориса Эйфмана. Магический театр танца", посвященной 40-летней истории знаменитого коллектива. В хронологической последовательности читателям повествуется о спектаклях балетной труппы с 1977 по 2017 годы, публикуются сюжеты постановок, воспоминания артистов и педагогов-репетиторов, отзывы критиков.

Вместе со мной в театра прошли путь уникальные артисты разных поколений. Со временем артисты уходят, но их творческий вклад в этот театр должен сохраниться навсегда. Книга — символ того, что никто не забыт и ничто не забыто. Будут читать дети, внуки, сами артисты. Это материализация того, что эти артисты вошли в историю российского и мирового театра Борис Эйфман, балетмейстер, народный артист России

Читатель летописи узнаёт о жизни театра по историям людей, которые были частью труппы. Иногда эти воспоминания курьезные, иногда — трагические.

Альберт Галичанин, например, вспоминает, как работал над "Мольером". Он говорил: мне нужно найти его походку. Ведь Мольер не только танцует, но и просто ходит по сцене. Мы никогда не видели, как Мольер ходит. Как найти этот тип характера, эту психофизику? В книге Альберт отвечает на этот вопрос. И это читается, как детектив Татьяна Боборыкина, кандидат филологических наук, автор книги

Работа над изданием продолжалось пять лет, а выпустили книгу тиражом всего в 1 тыс. экземпляров. С 15 июля издание можно приобрести на представлениях в Александринском театре.

Фото, текст: Екатерина Скребцова, Piter.tv