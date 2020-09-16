Беглов поздравил Эйфмана с орденом "За заслуги перед Отечеством"

Художественному руководителю Санкт‑Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана присвоили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. С государственной наградой Бориса Эйфмана поздравил губернатор Александр Беглов.
Народный артист России был награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Беглов пожелал кавалеру ордена вдохновения и новых побед.
Напомним, в этом году Борис Эйфман также стал Почетным гражданином Петербурга. Знак отличия вручили в Мариинском дворце.
Фото: сайт театра балета Бориса Эйфмана
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