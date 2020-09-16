Беглов поздравил Эйфмана с орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ подписал указ 2 июля.

Художественному руководителю Санкт‑Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана присвоили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. С государственной наградой Бориса Эйфмана поздравил губернатор Александр Беглов.

Народный артист России был награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Беглов пожелал кавалеру ордена вдохновения и новых побед.

Напомним, в этом году Борис Эйфман также стал Почетным гражданином Петербурга. Знак отличия вручили в Мариинском дворце.

Фото: сайт театра балета Бориса Эйфмана