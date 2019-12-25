В Петербурге открыли новый интернат Академии танца Бориса Эйфмана

Воспитанников из других городов расселят в интернат на 240 мест.

В Санкт‑Петербурге состоялось официальное открытие нового интерната Академии танца Бориса Эйфмана. Пятиэтажное здание возведено на Большой Пушкарской улице, 9, на участке, где ранее находился детский сад 1961 года постройки. Объект рассчитан на круглосуточное проживание 240 воспитанников, приезжающих из других регионов.

Инициатором создания интерната выступил хореограф Борис Эйфман. Проект реализован при поддержке губернатора Александра Беглова и городского правительства. Общая площадь строения составляет почти 11 тысяч квадратных метров, пишет КП-Петербург.

Внутри размещены 80 жилых комнат, четыре репетиционных зала высотой в два этажа, медицинский блок, прачечные, помещения для самостоятельной подготовки и зоны отдыха. На каждом этаже оборудованы комнаты воспитателей и места для приёма пищи.

На церемонии открытия Борис Эйфман отметил, что академия стремится интегрироваться в российскую культуру как будущее русского балета, сочетая классическую школу с современными технологическими подходами.

В настоящее время в академии обучается более 150 иногородних студентов, что составляет примерно половину от общего числа учащихся. Ранее они проживали в старом интернате на 135 мест, новое здание вдвое просторнее. Обучение и проживание для воспитанников являются бесплатными.

Фото: КП-Петербург/Алексей Булатов