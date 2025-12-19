В Курортном районе достроили новый современный дом-интернат для детей с особыми потребностями

Возведение социального объекта велось по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции.

В поселке Ушково Курортного района завершилось строительство современного стационарного учреждения для детей с особенностями умственного развития. Новый дом-интернат, рассчитанный на 120 воспитанников, готов принять ребят, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которым требуются инвалидные коляски, отметил портал "Строительный Петербург".

Возведение социального объекта велось по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного городскому Комитету по строительству. Подрядчиком выступила компания "Трест 101", получившая разрешение на ввод здания в эксплуатацию в конце 2025 года.

Малоэтажный комплекс спроектирован как полноценный и комфортный дом для круглогодичного проживания и развития детей. Для жилья оборудованы уютные спальни и комнаты отдыха. Учебный процесс будет организован в современных классах, а для творческого самовыражения подготовлены специализированные мастерские.

Досуговая и спортивная инфраструктура учреждения включает в себя:

• Просторный актовый зал с эстрадой для проведения праздников и мероприятий

• Большой спортивный зал для физического развития и реабилитации

• Бассейн, оборудованный специальными подъемниками для безопасного и удобного доступа

• Библиотеку с читальным залом

Для обеспечения бытовых нужд в здании функционирует столовая. Создание такого хорошо оснащенного учреждения направлено на улучшение качества жизни и социальной адаптации детей с особыми потребностями, предоставляя им необходимую поддержку, уход и возможности для развития в комфортных условиях.

Фото: портал "Строительный Петербург"