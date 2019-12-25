В Петербурге завершили строительство общежития для Академии танца Бориса Эйфмана

Новое здание появилось на месте снесенного детского сада, по соседству с домом Басевича.

В эксплуатацию сдали спальный корпус Академии танца Бориса Эйфмана на Большой Пушкарской улице, 9. В его состав вошли залы для хореографии, комнаты для самоподготовки и медицинский блок. Строительные работы вела компания "ПСБ "ЖилСтрой" по заказу СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции", сообщил портал "Строительный Петербург".

В новом здании разместили вестибюль, гардероб и административно-хозяйственные помещения. Для учащихся академии оборудовали комфортные комнаты со всей необходимой бытовой инфраструктурой. Кроме того, на втором и четвертом этажах корпуса есть четыре репетиционных зала.

В то же время в рамках формирования кампуса Академии танца продолжается реконструкция дома Басевича, где создадут апартаменты для артистов. Строители уже полностью завершили возведение каркаса первого этапа, смонтировали вентиляцию и укрепили свайное основание здания. Сейчас они занимаются подготовкой оснований для следующих корпусов.

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Фото: портал "Строительный Петербург"