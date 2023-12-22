В Петербурге 18 января у всех станций метро будут раздавать ленты Ленинградской победы

Кроме того, во время памятного мероприятия, которое начнется в 15:30, волонтеры раздадут ленты и у Дома книги.

18 января, в День прорыва блокады Ленинграда, с 18:00 до 19:00 будут раздавать ленты Победы у всех станций метро в Петербурге. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем tg-канале.

Кроме того, во время памятного мероприятия, которое начнется в 15:30, волонтеры раздадут ленты и у Дома книги. В книжном прозвучат военные песни, стихи, посвященные Ленинграду. Пройдет лекция от Государственного литературного музея "XX век" под названием "Писатели в блокадном Ленинграде".

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от блокады, ленты раздадут у станций "Адмиралтейская", "Гостиный двор" и "Ладожская" в 12:00-13:00.

Ранее на Piter.TV: первую партию "Подорожников" ко 80-летию со Дня снятия блокады выпустили в Петербурге.

Фото: Telegram / Пиотровский Online