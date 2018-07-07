  1. Главная
Здание Императорской Академии наук на Университетской набережной отреставрируют к 2027 году
Сегодня, 15:28
Здание Императорской Академии наук на Университетской набережной отреставрируют к 2027 году

После завершения работ там откроется научно-просветительский центр с конференц-залами и музейным пространством.

В Петербурге готовятся к масштабной реставрации здания Императорской Академии наук на Университетской набережной. Историко-культурная экспертиза уже завершена и одобрена КГИОП, теперь проект предстоит согласовать с Главгосэкспертизой. Предполагается, что работы начнутся в 2027 году, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

После завершения реставрации в историческом здании откроется научно-просветительский центр. Там разместятся конференц-залы, публичные пространства, а также экспозиция, посвящённая истории Академии наук.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Здание Императорской Академии наук — один из ключевых памятников архитектуры на Университетской набережной, объект культурного наследия федерального значения. Реставрация должна вернуть ему исторический облик и приспособить для современного использования.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Ранее Piter.TV сообщал, что в Смольном монастыре реставраторы нашли уникальные росписи с ликами святых.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

