В Смольном монастыре реставраторы нашли уникальные росписи с ликами святых

В ходе восстановительных работ в церкви Великомученицы Екатерины специалисты обнаружили ранее скрытые фрагменты живописи середины XVIII века. Находкой стали изображения четырех святых, надписи с золочением и неповторимая лепнина.

При реставрации Смольного монастыря в Петербурге специалисты наткнулись на уникальные элементы убранства, скрытые под поздними слоями. Как сообщили в пресс-службе КГИОП, на сводах расчистили фрагменты масляной живописи с изображениями Святых Великомучениц Екатерины, Дарьи, Анастасии и Аглаи.

Глава ведомства Алексей Михайлов признался, что масштаб открытий восхищает реставраторов. Он подчеркнул, что мастера придерживаются классического принципа бережного отношения к подлиннику, лишь деликатно восполняя утраты. В ходе работ на парусах храма под верхними слоями обнаружили надписи, выполненные золочением с обводкой, а под ними проступили еще более ранние тексты.

Отдельное восхищение у специалистов вызвала лепнина. Каждый декоративный элемент – фигурки, ветки, бутоны – оказался уникальным. В интерьере не нашлось двух одинаковых деталей, что подчеркивает индивидуальность авторского почерка мастеров XVIII века.

Церковь Святой Екатерины в Смольном монастыре исторически служила главным храмом Императорского Воспитательного общества благородных девиц. До 1991 года там размещался Ленинградский партийный архив, что, по мнению экспертов, помогло сохранить интерьеры в почти первозданном виде. Отделка середины XVIII века, выполненная по рисункам Франческо Растрелли, дошла до наших дней без серьезных утрат.

Реставрационные работы в здании стартовали в 2021 году. Их полное завершение намечено на конец 2027 года.

Фото: КГИОП