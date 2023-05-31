Вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского наградили орденом Дружбы

Орден вручал первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко.

В среду, 25 февраля, вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский был удостоен Ордена Дружбы. Церемония вручения награды состоялась в образовательном центре "Сенеж". Орден вручал первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Ранее, в январе 2025 года, президент Владимир Путин подписал указ о награждении Бориса Пиотровского. Этого высокого государственного отличия он был удостоен за значительные профессиональные достижения и продолжительную добросовестную службу.

Борис Пиотровский приступил к исполнению обязанностей вице-губернатора в январе 2021 года. Сфера его ответственности охватывает такие направления, как культура, спорт, туризм, пресса, а также внутренняя политика и сотрудничество с религиозными организациями.

