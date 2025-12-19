Михаил Пиотровский рассказал, как создавался Всемирный клуб петербуржцев

Говоря о важности деятельности клуба, Пиотровский выделил программу, связанную с наследием Николая Рериха.

Академик Российской академии наук, руководитель Государственного Эрмитажа и президент Всемирного клуба петербуржцев Михаил Пиотровский ассказал "Петербургскому дневнику" историю возникновения всемирно известной организации, отметив важную роль нескольких ключевых персон в процессе ее формирования.

Пиотровский уточнил, что Всемирный клуб петербуржцев возник не случайно, а в результате крылатой фразы Михаила Жванецкого: "Питерцы всех стран, соединяйтесь!". Произнесённая в праздничную ночь на Рождество 1991 года в Мариинском театре, она стала импульсом к основанию клуба. Тогда, вдохновленные идеей объединения выпускников Санкт-Петербурга, собравшиеся объявили о рождении Всемирной организации.

Президент клуба объяснил, что особая заслуга принадлежит Валентине Трофимовне Орловой и Никите Алексеевичу Толстому. Именно Орлова сделала клуб динамичным и привлекательным проектом, а Толстой определил идеологию сообщества: объединение вокруг любви к Петербургу и сохранению его культурных ценностей.

Говоря о важности деятельности клуба, Пиотровский выделил программу, связанную с наследием Николая Рериха. По его словам, Рерих и Владимир Набоков символизируют непреходящую петербургскую культуру, несущую своё своеобразие независимо от географического положения авторов. Их наследие помогло закрепить международные стандарты защиты культурного наследия человечества.

Отметив важность сохранения визуального облика Петербурга, Пиотровский обратил внимание на особую миссию комиссии клуба, рассматривающей вопросы восстановления архитектурных сооружений и благоустройства городской среды. Эта комиссия публикует ежегодные сборники "Белая книга", фиксирующая удачные проекты, "Черная книга", документирующая неудачи, и "Красная книга", предупреждающая о рисках утраты значимых памятников.

Подчеркнул он и поддержку клуба Международной премии "Золотой Трезини", вручаемой архитекторам и дизайнерам за лучшие современные проектные разработки. Созданная клубом премия становится стимулом сохранять художественную ценность архитектурных решений, даже если они пока существуют только на бумаге.

Наконец, говоря о роли клуба в формировании городской памяти, Пиотровский упомянул инициативу по установке памятных знаков и площадей, названных в честь известных деятелей науки и культуры, связанных с историей Петербурга. Например, в Таллине и Санкт-Петербурге появились названия улиц и площадей, увековечивающие имена Ивана Крузенштерна, Георгия Отса и других знаменитых петербуржцев.

Фото: Piter.TV