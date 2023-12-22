Первую партию "Подорожников" ко 80-летию со Дня снятия блокады выпустили в Петербурге

Всего было выпущено 100 тыс. экземпляров проездных.

В Северной столице была изготовлена первая партия "Подорожников", посвящённых 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщила Пресс-служба городского комтранса, дизайн карт выполнен в двух вариантах: в первом случае на проездном изображён Ленинградский трамвай, а во втором − "Дорога жизни".

Всего было выпущено 100 тыс. экземпляров проездных на ближайший период.

Продажи новых карт начнутся в Санкт-Петербурге утром 27 января. Желающие смогут приобрести их в кассах метрополитена, а также в местах, где обычно продают проездные билеты.

Ранее мы сообщили о том, что мемориал жертвам фашизма в Ленобласти готовят к открытию.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга