Первую партию "Подорожников" ко 80-летию со Дня снятия блокады выпустили в Петербурге

В Северной столице была изготовлена первая партия "Подорожников", посвящённых 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщила Пресс-служба городского комтранса, дизайн карт выполнен в двух вариантах: в первом случае на проездном изображён Ленинградский трамвай, а во втором − "Дорога жизни".
Всего было выпущено 100 тыс. экземпляров проездных на ближайший период.
Продажи новых карт начнутся в Санкт-Петербурге утром 27 января. Желающие смогут приобрести их в кассах метрополитена, а также в местах, где обычно продают проездные билеты.
Ранее мы сообщили о том, что мемориал жертвам фашизма в Ленобласти готовят к открытию.
Фото: пресс-служба комтранса Петербурга
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