Выплаты к 80-летию снятия блокады Ленинграда получат более 230 тыс. человек

Из городского бюджета на эти цели выделено порядка 1,5 млрд рублей.

К 80-летию снятия блокады Ленинграда выплаты получат более 230 тыс. человек. Из городского бюджета на эти цели выделено порядка 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 17 января.

Выплату в размере 10 тыс. рублей предоставят гражданам РФ, которые имеют место жительства в Петербурге, и тем, кто не имеют определенного места жительства, но ранее жили в Северной столице или Ленобласти. Ко второй категории относятся инвалиды, ветераны и участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, и граждане, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

5 тыс. рублей выплатят вдовам (вдовцам) погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ, лицам, которые родились до 3 сентября 1945 года и не относятся к числу граждан, указанных выше.

Кроме того, по 10 тыс. рублей выплатят гражданам РФ, проживающим в субъектах страны за исключением города не Неве, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и медалью "За оборону Ленинграда".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 18 января у всех станций метро будут раздавать ленты Ленинградской победы.

Фото: Piter.TV