Салют в честь 80-летия Ленинградской Победы прогремел в Петербурге

Батареи Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов.

В честь 80-летия со Дня полного освобождения Ленинграда от блокады 27 января в Петербурге на территории Петропавловской крепости был дан салют. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Батареи Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов. Их дали, в частности, в честь 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, жителей города и полководцев Ленинградского фронта, беспримерного подвига советского народа в Великой Отечественной войне.

Артиллерийский салют из 24 залпов прогремел 27 января 1944 года в Ленинграде, которые дали 324 орудия, установленные на Марсовом поле, набережных Невы и боевых кораблях Краснознаменного Балтийского флота.

Вчера в памятных мероприятиях поучаствовали президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко, зарубежные делегации из более чем 40 стран и 50 субъектов РФ. Кроме того, Петербург посетили блокадники из других регионов и стран.

Ранее мы рассказывали о том, что архивный комитет Петербурга получил оцифрованные данные об эвакуированных в блокаду ленинградцах.

Видео: Piter.TV