Кинологи рассказали, как уберечь собак от звуков фейерверков

Специалисты объяснили, как уберечь питомца от тревоги и стресса в праздники.

Защитить домашнего питомца от звуков фейерверков россиянам помогут утяжеленные попоны или плотная одежда, создающее мягкое давление. Речь идет об изученном приеме, который помогает животному расслабиться и снизить уровень тревожности. Соответствующими правилами поделились с журналистами информационного агентства "ТАСС" сотрудники Российской кинологической федерации (РКФ). Специалисты объяснили владельцам собак о том, что до начала запуска салютов важно создать в доме надежное укрытие. Для этого можно использовать накрытую под столом лежанку или домик. разместить такое укрытие можно под столом, чтобы получился эффект замкнутого пространства. Глава федерации Владимир Голубев объяснил СМИ, что резкий шум фейерверков вызывает у собаки не только страх, но часто даже причиняет ей физическую боль из-за чувствительного слуха.

Владелец должен понимать, что его задача - физически обезопасить питомца, создав контролируемую среду, где тот будет чувствовать себя защищенным. И только потом можно аккуратно приучать его к звукам. Владимир Голубев, глава РКФ

Кинологи указали, что собаки лучше приспосабливаются к звукам салютов в том случае, если знакомятся с ними еще будучи щенками. Владельцы питомцев могут включить запись фейерверка на небольшой громкости. Опасной ситуацией станет случай, когда фейерверк будет полной неожиданностью для животного. Во время праздничного мероприятия важно сохранять собственное спокойствие. Лучшим решением будет говорить с питомцем как обычно, бодро и уверенно, потому что ласковые уговоры лишь усугубят панику у собаки. Держать пса следует на коротком поводке и избегать открытых пространств.

Фото: pxhere.com