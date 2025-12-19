Петербургский депутат предложил ввести меры защиты собак от противогололедных реагентов

Основанием для обращения послужили многочисленные жалобы горожан и обращения граждан.

Депутат законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев обратился с официальным письмом в Управление ветеринарии Санкт-Петербурга, призывая разработать комплексные меры по защите здоровья домашних и безнадзорных животных от негативного влияния противогололёдных реагентов.

Основанием для обращения послужили многочисленные жалобы горожан и обращения граждан, полученные депутатом лично. Владельцы питомцев жалуются на химические ожоги конечностей, воспаления кожи, аллергии и случаи отравления, возникающие вследствие контакта животных с покрытиями улиц, обработанными средствами борьбы с гололёдом.

Особенное беспокойство вызывают рассказы жителей о заболевании животных серьёзными болезнями, такими как раковые заболевания, после длительных прогулок по заснеженным дорогам, покрытым реагентами.

В своём письме Цивилев подчёркивает, что данная проблема выходит далеко за рамки личной ответственности хозяев животных и требует комплексного подхода со стороны государственных структур. Он предложил Управлению ветеринарии выступить координатором разработки конкретных мер, позволяющих минимизировать негативное воздействие противогололёдных веществ на здоровье четвероногих обитателей города.

Среди предложений депутата: проведение независимой экспертизы, изучение долгосрочных эффектов различных видов реагентов на организм животных, создание специализированных инструкций и рекомендаций для владельцев домашних животных вместе с ветеринарами и волонтёрами, а также постепенный переход на экологически чистые средства обработки дорог. Отдельно предложено внедрить добровольный городской стандарт для обслуживающих компаний и подрядчиков, позволяющий получать знак качества за соблюдение экологических норм.

Депутат убеждён, что предлагаемые меры не потребуют резких запретительных шагов, но существенно снизят риск заболеваний и травм у животных, обеспечивая гармонию между обеспечением безопасности пешеходов и защитой благополучия наших четвероногих друзей.

Фото: freepik (prostooleh)