Бельский назвал неизбежным платный въезд в центр Петербурга

Председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский назвал неизбежным появление в будущем платного въезда автомобилей в центр города в беседе с ТАСС. Он высказал мнение, что Петербургу следовало бы стать одним из первопроходцев в реализации соответствующего эксперимента в России.

По словам главы петербургского парламента, вопрос взимания платы за проезд в центральные районы города находится на стадии обсуждения на федеральном уровне, однако конкретные шаги пока не предприняты. При этом Бельский отметил, что выражает свое личное мнение.

Да, конечно, если будет проводиться эксперимент, я бы настаивал на том, чтобы Петербург был в него включен. Потому что есть мировой опыт, который показывает, что ситуация в городе может очень серьезно измениться в связи с платным въездом в центр. Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга

Бельский признал, что эта идея вызывает споры, однако он убежден, что для крупных городов мира введение таких мер становится неизбежным этапом развития транспортной инфраструктуры. Отдельно он похвалил новую систему дифференцированных тарифов на платных парковках, введенную в центральных районах города, которая регулирует стоимость места в зависимости от степени заполненности парковочной площадки. Эта схема применяется на территориях Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов, а также на Крестовском острове. Стоимость часа парковки варьируется от 100 до 360 рублей, исходя из текущего уровня загруженности пространства.

